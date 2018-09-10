Başkentte su fiyatında indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentte su fiyatında yüzde 17 indirim yapıldığını, uygulamanın 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan başkentte su fiyatında indirime ilişkin açıklama yapan Tuna, "Belediye Meclisimiz su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapılmasını tüm partilerin oy birliği ile kabul etti. 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirttiğimiz su indirimi tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Dış ekonomik oyunlara karşı üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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