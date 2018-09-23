Başkentte suç örgütü operasyonu

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş adamı Nuri Muhammet Yaman'ın ağır yaralandığı Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili çalışma yürüttü.
İş adamı, ifadesinde müteahhitlik ve taş ocağı işletmeciliği yaptığını, yaklaşık 3 yıl önce Beypazarı'ndaki taş ocağını Tarık Ü'den 1 milyon 600 bin liraya satın aldığını söyleyerek, Tarık Ü. ve suç örgütü elebaşı Menderes Y'den, tehditle taş ocağını ücretsiz geri almak istedikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.
Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda Menderes Y, Tarık Ü. ve G.Y'yi gözaltına aldı.
Yaralama, tehdit, şantaj ve silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak menfaat sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Menderes Y. ve Tarık Ü. tutuklandı, G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Menderes Y'nin yaralama, tehdit, şantaj ve silahlı saldırı suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.
Silahlı saldırının faili olduğu öne sürülen Başar K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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