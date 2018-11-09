Başkentte suç örgütü operasyonu

Ankara'da Keçiören Sanatoryum Hastanesindeki hizmet alım ihalesine katılmak için hastanenin bahçesinde bekleyen kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 3 Kasım'da Keçiören Sanatoryum Hastanesinin bahçesinde hizmet alım ihalesine katılmak için bekleyen H.T'nin silahla yaralanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerinden uzaklaştığı araçtan bir süre sonra inerek yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelinin yakalanması amacıyla bölgedeki MOBESE'ler ile güvenlik kameralarına ait görüntüler incelemeye alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip tarafından taranan görüntülerden şüphelinin Uğur A. olduğu tespit edildi.

Zanlının kimliği ve bulunabileceği adreslerin tespitinin ardından araştırmayı derinleştiren ekipler, Uğur A'nın organize suç örgütünden talimat aldığını belirledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, elebaşılığını cinayet suçundan cezaevinde bulunan tutuklunun yaptığı örgütün bağlantı ve irtibatlarını deşifre etti.