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Başkentte suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Keçiören Sanatoryum Hastanesindeki hizmet alım ihalesine katılmak için hastanenin bahçesinde bekleyen kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada, saldırganın da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı - 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi

Ankara'da Keçiören Sanatoryum Hastanesindeki hizmet alım ihalesine katılmak için hastanenin bahçesinde bekleyen kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 3 Kasım'da Keçiören Sanatoryum Hastanesinin bahçesinde hizmet alım ihalesine katılmak için bekleyen H.T'nin silahla yaralanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerinden uzaklaştığı araçtan bir süre sonra inerek yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelinin yakalanması amacıyla bölgedeki MOBESE'ler ile güvenlik kameralarına ait görüntüler incelemeye alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip tarafından taranan görüntülerden şüphelinin Uğur A. olduğu tespit edildi.

Zanlının kimliği ve bulunabileceği adreslerin tespitinin ardından araştırmayı derinleştiren ekipler, Uğur A'nın organize suç örgütünden talimat aldığını belirledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, elebaşılığını cinayet suçundan cezaevinde bulunan tutuklunun yaptığı örgütün bağlantı ve irtibatlarını deşifre etti.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Uğur A'nın da aralarında bulunduğu suç örgütü üyesi 11 kişi gözaltına alındı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramada bir tabanca ve değişik çapta çok sayıda fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.

İncelemede organize suç örgütü üyelerinin Ankara genelinde yağma, kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma ve satma ile tehdit suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkent ihale suç örgütü operasyonu

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