Başkentte suç örgütü operasyonu

Başkentte "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, galericilik adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlıların, yüksek faizle para verdikleri kişilere tehditle borç miktarının çok üzerindeki meblağlardaki senetleri imzalattıkları, bazı mağdurların "aileni ve seni ortadan kaldıracağız" şeklinde tehdit ediliği için polise gidemediği belirlendi.

Mali Şube ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, suç örgütüne üye oldukları iddia edilen H.B, A.B, H.S, O.H, Ş.S, K.Ş. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

