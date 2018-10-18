Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2016'dan bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, liderliğini Levent Aramaz'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin, 22 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah, 99 fişek, polis yeleği, kelepçe, jop, polis kanalına ayarlı telsiz ve 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Levent Aramaz'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlıların, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak, maddi menfaat elde ettikleri ileri sürülüyor.
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
İtalya'dan Türkiye'ye küstah 'işgal' suçlaması
İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum