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Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında "örgüt kurma", "örgüte yardım", "fuhşa aracılık ve yer temin etme" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 10'u kamu çalışanı 26 kişi hakkında "örgüt kurma", "örgüte yardım", "fuhşa aracılık ve yer temin etme", "rüşvet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.

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