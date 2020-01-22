HABER
  4. Başkent’te suçüstü yapılan Afgan uyruklu kişinin evinden 4 kilo 500 gram eroin çıktı

Başkent’te suçüstü yapılan Afgan uyruklu kişinin evinden 4 kilo 500 gram eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 07:11 | Son Güncelleme

Ankara’da Afganistan uyruklu 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Ankara’da Afganistan uyruklu 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Zanlılardan birinin evinden 4 kilo 500 gram eroin çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında Afganistan uyruklu iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı istihbaratını aldı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada harekete geçti. Uyuşturucu yapan 2 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına alan polis ekipleri, şahısların üst aramasında 50 gram kadar eroin ele geçirildi.
Evinden 4.5 kg eroin çıktı
Daha sonra operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin Keçiören İlçesi Kusçağız Mahllesindeki evine baskın yapan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 4,5 kg eroin ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
İstanbul'da hazırlıklar yapıldı! İstanbul'da hazırlıklar yapıldı!
Kar yağışı beklenen İstanbul’da ekipler yollarda hazır bekliyorKar yağışı beklenen İstanbul’da ekipler yollarda hazır bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı

İstanbul'da hazırlıklar yapıldı!

Beyoğlu'nda gece vakti silahlı çatışma: Yaralılar var

Beyoğlu'nda gece vakti silahlı çatışma: Yaralılar var

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya açıklaması

İsrailli liderlerin 'ilhak' açıklamalarına tepki

İsrail'deki 'ilhak' açıklamalarına tepki

Prens Selman hakkında flaş Jeff Bezos iddiası

Prens Selman hakkında flaş Jeff Bezos iddiası

Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.