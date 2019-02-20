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Başkentte 'Süper Ay' büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 07:05 | Son Güncelleme

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi.

Başkentte 'Süper Ay'

Dolunay, Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, çevresi daha büyük ve parlak görünür, bu olaya Süper Ay denir.
Saat 18:20 civarından görülen Süper Ay büyük bir ilgiyle takip edildi.
İşte yılın ilk Süper Ay'ından manzaralar...
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Süper Ay dolunay

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