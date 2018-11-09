Başkentte şüpheli ölüm

Başkentte 64 yaşındaki kişi, ziyarete gittiği arkadaşının evinde duş alırken yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Recai Ö. (64) akşam saatlerinde Yücetepe Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı E.G'nin evine gitti.
Recai Ö. bir süre sonra duş almak için banyoya girdi. Recai Ö'nün uzun süre banyodan çıkmamasından şüphelenen E.G, içeri girdiğinde arkadaşının yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recai Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Recai Ö'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
Recai Ö'nün ölüm nedeni Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası netlik kazanacak.
E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor
TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı
Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk
Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum