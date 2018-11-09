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Başkentte şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:27 | Son Güncelleme

Başkentte ziyarete gittiği arkadaşının evinde duş alırken hayatını kaybeden 64 yaşındaki kişinin ölüm nedeni araştırılıyor

Başkentte 64 yaşındaki kişi, ziyarete gittiği arkadaşının evinde duş alırken yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Recai Ö. (64) akşam saatlerinde Yücetepe Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı E.G'nin evine gitti.

Recai Ö. bir süre sonra duş almak için banyoya girdi. Recai Ö'nün uzun süre banyodan çıkmamasından şüphelenen E.G, içeri girdiğinde arkadaşının yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recai Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Recai Ö'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

Recai Ö'nün ölüm nedeni Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

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Başkentte şüpheli ölüm Cinayet Büro Amirliği

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