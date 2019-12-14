Başkentte şüpheli ölüm

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kadının, boş arazide başından vurulmasıyla ilgili yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek Damarlı (30) ile A.A. (28) ve G.G. (37), gece saatlerinde otomobille, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki boş araziye gitti. Dilek Damarlı ve A.A. bulundukları araçtan inerek yanlarındaki tabancayla atış yapmaya başladı.

Bir süre sonra A.A, arkadaşı G.G'nin yanına gelerek, Dilek Damarlı'nın kendisini vurduğunu söyledi ve tabancayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

G.G. ise Damarlı'nın yaralı halde yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek Damarlı'nın öldüğünü belirledi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.G'yi olay yerinde, kaçan A.A'yı ise evinin yakınlarında park halindeki aracının içinde gözaltına aldı.

A.A'nın evinde yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ile G.G. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dilek Damarlı'nın cesedi önce Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna, savcılık incelemesinin ardından da Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

