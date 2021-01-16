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Başkent’te şüpheli ölüm

16.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Başkent’te şüpheli ölüm

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi Serin Sokak’taki ikametinde tek başına yaşayan Hanifi Taner’den (59) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından Sincan Plevne Merkez Karakolu’na ihbarda bulunuldu.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi Serin Sokak’taki ikametinde tek başına yaşayan Hanifi Taner’den (59) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından Sincan Plevne Merkez Karakolu’na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, eve girdiklerinde Hanifi Taner’in cansız bedeniyle karşılaştı. Taner’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başkent’te şüpheli ölüm

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