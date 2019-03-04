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Başkentte sürücülerin korna tartışması meydana savaşına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücülerin korna tartışması meydana savaşına dönüştü.

Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücülerin korna tartışması meydana savaşına dönüştü. Sürücüler arasında tekme tokat yaşanan kavga araya giren vatandaşların çabalarıyla zorlukla önlendi.
Alınan bilgiye göre, Sincan’da iki sürücü yol verme ve sonrasında korna çalma nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler birbirleriyle tekme tokat kavga etti. Çevredeki vatandaşlar meydan savaşına dönen kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan taraflar vatandaşların araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı.

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