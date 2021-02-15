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  4. Başkent’te süt kamyonu devrildi: 1 yaralı

Başkent’te süt kamyonu devrildi: 1 yaralı

15.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde süt taşıyan bir kamyon kaza yaptı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde süt taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Kamyonun taşıdığı süt yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; kaza, Sincan ilçesi Ankara-Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 06NNH 73 plakalı süt yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görerek olay yerine gelen vatandaşlar kamyon sürücüsü Mustafa E.’yi araçtan çıkarttı. Hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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