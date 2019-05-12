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Başkentte taksilere yönelik asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

İl genelinde 60 ekip ve 124 personelle gerçekleştirilen uygulamada kontrol edilen 619 araçtan 64'üne 16 bin 214 lira ceza kesildi

Ankara'da taksilere yönelik uygulamada 64 araca 16 bin 214 lira ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün 08.00-18.00 saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğünce il genelinde taksilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

60 ekipte görevli 124 personelin katıldığı uygulamada 708 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı, bir kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Kontrol edilen 619 taksiden 64'üne 16 bin 214 lira ceza yazıldı.

Aranan bir araç bulundu, 8 araç trafikten men edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü para cezası ticari taksi Uygulama

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