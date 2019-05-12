Başkentte taksilere yönelik asayiş uygulaması

Ankara'da taksilere yönelik uygulamada 64 araca 16 bin 214 lira ceza yazıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün 08.00-18.00 saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğünce il genelinde taksilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
60 ekipte görevli 124 personelin katıldığı uygulamada 708 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı, bir kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.
Kontrol edilen 619 taksiden 64'üne 16 bin 214 lira ceza yazıldı.
Aranan bir araç bulundu, 8 araç trafikten men edildi.