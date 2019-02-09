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Başkentte "tanzim satış noktaları" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında pazartesiden itibaren ürünler satılmaya başlanacak - Başkentte kurulacak 30 tanzim satış noktasında, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

"Halk sebze" 15 noktada daha kurulacak.

Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor.

Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların pazartesiden itibaren başlayacağı öğrenildi.

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"halk sebze" tanzim satış noktaları Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruldu

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