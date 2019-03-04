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Başkent'te tanzim tezgahlarında pirinç satışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

  Ankara'da 30 farklı yerde kurulan tanzim satış noktalarında bugüne kadar 2 bin 500 ton meyve, sebze ve bakliyat satıldı.

Ankara'da 30 farklı yerde kurulan tanzim satış noktalarında bugüne kadar 2 bin 500 ton meyve, sebze ve bakliyat satıldı. Tanzim tezgahlarında bugün pirinç de satılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'te halkın uygun fiyata sebze meyve alması için kurulan tanzim satış noktalarında, geçen haftadan itibaren bakliyat satışı da yapılıyor. 30 farklı noktada kurulan tanzim tezgahlarında bugün pirinç de yerini aldı. Öğleden sonra 5 kiloluk paketler halinde tezgahlarda kilosu 6 liradan satışa sunulan pirince halk yoğun ilgi gösterdi. Pirinç satışının yapılacağını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar fiyatlar uygun olduğu için tanzim satış noktalarından alışveriş yaptıklarını söyledi.
Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan tanzim satış noktasında görevli Hakan Çetin, bugün 50 paket pirinç geldiğini söyleyerek, "Şuan 4 paketimiz kaldı, bitmek üzere. Osmancık, birinci sınıf pirinç satıyoruz. Kilosu 6 liradan, 5 kiloluk paketler halinde geldi, 30 liradan sattık" dedi.
Öte yandan Başkent'te 30 farklı tanzim satış noktasında bugüne kadar 2 bin 500 ton sebze, meyve ve bakliyat satışı yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-Tezgahlarda pirinç görüntüsü
-Röportajlar
-Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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