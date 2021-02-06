Başkent’te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 7 kişi suçüstü yakalandı. Çok sayıda kazı aleti ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Altındağ Peçenek Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı, Güdül Sorgun Mahallesi’ndeki tarihi sütunların çalındığı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma ekipleri, Peçenek Mahallesinde, M.E., U.Ç. ve G.K.’yi kazı, Ü.A. ve R.Ö.’yü ise dedektör ile arama yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde şüphelilerle beraber 2 adet araç, 2 adet dedektör, bir adet manivela demiri, 3 adet murç, kazma, kürek, kazı malzemeleri ele geçirildi.

Güdül Sorgun Mahallesi’ndeki Bizans dönemine ait iki sütun ise yayladaki bir bağ evinde İ.G. ve R.T.’nin gizlediği yerde bulunarak, Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 7 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

