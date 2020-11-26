HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Başkent’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

26.11.2020 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkent’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen 2 farklı operasyonda birçok tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrasında 24 Kasım Salı günü İ.E., A.E.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen 2 farklı operasyonda birçok tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrasında 24 Kasım Salı günü İ.E., A.E. ve F.Ö. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keçiören Kafkas Mahallesinde İ.E., A.E. ve F.Ö.’nün bulunduğu araç durdurularak yapılan arama sonucunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen; 6 adet üzerinde figürler bulunan bronz tablet, 1 adet bronz kadın tanrıça figürü ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan İ.E. A.E. ve F.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Mısır dönemine ait heykel ele geçirildi
Öte yandan Ankara İl Jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrasında 25 Kasım Çarşamba günü A.A. ve R.Ç. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yine Keçiören Kafkas Mahallesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında A.A. ve R.Ç.’nin bulunduğu araç durdurularak yapılan arama sonucunda Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen; 1 adet Mısır Firavun figürlü heykel, 1 adet kadın figürlü heykel ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan A.A. ve R.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Başkent’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılarLüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

En Çok Okunan Haberler

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Karantinadaki oğluna ekmek götüren baba, tedbirlere uymayanları görünce gözyaşlarını tutamadı

Etrafına baktı, görünce ağlamaya başladı

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı! Kayıp kızlar saatler sonra bulundu

Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı!

Ortaköy'de denizden erkek cesedi çıktı

İstanbul'da denizden erkek cesedi çıktı

Antalya’da lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Ölen kişilerin cenazeleri alındı

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.