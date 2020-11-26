Başkent’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen 2 farklı operasyonda birçok tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrasında 24 Kasım Salı günü İ.E., A.E. ve F.Ö. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keçiören Kafkas Mahallesinde İ.E., A.E. ve F.Ö.’nün bulunduğu araç durdurularak yapılan arama sonucunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen; 6 adet üzerinde figürler bulunan bronz tablet, 1 adet bronz kadın tanrıça figürü ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan İ.E. A.E. ve F.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Mısır dönemine ait heykel ele geçirildi

Öte yandan Ankara İl Jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrasında 25 Kasım Çarşamba günü A.A. ve R.Ç. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yine Keçiören Kafkas Mahallesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında A.A. ve R.Ç.’nin bulunduğu araç durdurularak yapılan arama sonucunda Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen; 1 adet Mısır Firavun figürlü heykel, 1 adet kadın figürlü heykel ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan A.A. ve R.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.



