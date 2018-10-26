HABER

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 06:25 | Son Güncelleme

Ankara'da polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişinin elindeki poşette 775 sikke ele geçirdi - Başkente getirdiği sikkeleri satmak isterken polisin dikkati sayesinde yakalanan zanlının Muğla'da görevli bir imam olduğu öğrenildi

Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine yapılan aramada elindeki poşette tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin önünde elinde poşetle bekleyen ve şüpheli hareketleri olan E.Y'yi durdurarak arama yaptı.

Söz konusu poşette, tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirildi. Bunların kendisine ait olduğunu ve satmak için Ankara'ya getirdiğini söyleyen E.Y. hakkında araştırma yapan ekipler, zanlının Muğla'da görevli bir imam olduğunu belirledi.

Polis tarafından yetkililere teslim edilmek üzere sikkelere el konuldu.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleştiSon dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti
Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklamaEmniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı polis sikke tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

Yakalanan cezaevi firarisinin tepkisi herkesi şaşırttı! 24 suçtan aranıyordu

Yakalanan cezaevi firarisinin tepkisi herkesi şaşırttı! 24 suçtan aranıyordu

Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.