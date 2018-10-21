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Başkentte tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin otoparkında bir araçta arama yaptı.

Değişik dönemlere ait insan başı figürlü heykel, testi, kulplu fincan, oval biçimde ortaları açılmış gri renkli taş, yuvarlak şekilde ortası delik gri renkli taş ve prizma şeklinde bir parça ele geçirildi.

Olayla ilgili D.Y. ve M.U. gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Başkentte tarihi eser operasyonu Kaçakçılık

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