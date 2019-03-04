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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 06:25 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesine bağlı Hamamönü'nde restoran olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın bitişikteki iki konağa sıçradı

Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Başkent Hamamönü Konak yangın

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