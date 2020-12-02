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Başkent’te tartışan çift birbirlerini bıçakla yaraladı

02.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Başkent’te tartışan çift birbirlerini bıçakla yaraladı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde aralarında tartışma çıkan çift birbirini bıçakladı.Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ballıkaya Sokak’ta Gülsem G.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde aralarında tartışma çıkan çift birbirini bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ballıkaya Sokak’ta Gülsem G. ile eşi Serkan G. (32) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında eşler birbirine bıçakla saldırdı. Korona hastası olduğu iddia edilen Gülsem G., eşi tarafından sağ böbreğinden bıçaklandı. Serkan G. ise karnından bıçaklanarak yaralandı. GATA Hastanesine kaldırılan Gülsem G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serkan G.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Apartmanda duyduğu bağrışmalar üzerine polise ihbarda bulunan çiftin komşularından Tuncay Aydoğmuş, ”Alt katta seslerin çoğalmasıyla kapıyı açtım. Dışarı çıktığımda ’Amca yetiş’ diyerek bağırıyordu. Aşağı indim kadıncağız yerde yatıyor. Ben o arada Covidli olduğu için üzerine de fazla gitmek istemedim. Bu arada da ambulansı ve polisi aradım. Fakat baktık ki kan var. 112 temiz bir bezle üzerine bastırın dedi. Dışarı çıktım, polisi ararken kocası aşağı doğru koşuyordu. Serkan diye peşinden bağırdım. Dedim herhalde sağlık ocağına gidiyor diye düşündüm. Kocası da aşağıda yaralı bulunmuş” şeklinde konuştu.
Serkan G.’nin yakını olduğunu söyleyen bir kişi ise, çiftin aralarında sürekli sorun yaşandığını iddia etti.

Başkent’te tartışan çift birbirlerini bıçakla yaraladı

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