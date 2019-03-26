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Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 04:10 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören İlçesi Yozgat Bulvarı üzerindeki bir ara sokakta kullandığı otomobiliyle sıkıştırdığı iş arkadaşı Önder Ö.’nün aracını kurşunlayan Cemal Ö., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Keçiören İlçesi Yozgat Bulvarı Yayla Mahallesi Çobanoğlu mevkiinde bir ara sokakta meydana geldi.

Ankara’nın Keçiören İlçesi Yozgat Bulvarı üzerindeki bir ara sokakta kullandığı otomobiliyle sıkıştırdığı iş arkadaşı Önder Ö.’nün aracını kurşunlayan Cemal Ö., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Keçiören İlçesi Yozgat Bulvarı Yayla Mahallesi Çobanoğlu mevkiinde bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olaydan birkaç saat önce tartıştığı Önder Ö.’yü 3 arkadaşı ile birlikte 06 BHZ 100 plakalı aracının içinde darp ederek otomobilin aynasını kıran Cemal Ö., aynayı yaptırma bahanesiyle Önder Ö.’den kendisini takip etmesini istedi. Yozgat Bulvarı üzerinde Bağlum istikametinde seyir halinde olan Önder Ö.’nün aracına 06 FL 8451 plakalı otomobillerinden ateş eden şüpheliler, aracı durdurmaya çalıştı. Çobanoğlu mevkiinde bir ara sokakta sıkıştırdıkları otomobile geri geri gelerek çarpan şüpheliler, araçlarından inerek Önder Ö.’nün bulunduğu otomobile 2 et ateş etti. Önder Ö.’nün arkadaşlarının olay yerine geldiğini gören Cemal Ö. ve arkadaşları kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Suç mahallinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri 2 adet boş kovan buldu.
Şans eseri kurtuldu
Çarptıkları Cemal Ö. kontrolündeki otomobilin çalışmayacağından emin olan saldırganlar, araçlarından inip Cemal Ö.’nün otomobilinin sağ ön kapısındaki camdan 2 el ateş etti. Kurşunlar, aracın içerisindeki döşemelere isabet ederken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kovalamaca esnasında Önder Ö.’nün haber verdiği arkadaşlarının olay yerine gelmesiyle korkup kaçan Cemal Ö. ve iki arkadaşı polis tarafından aranıyor. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı

Başkent’te tartıştığı iş arkadaşını önce darp etti sonra kurşunladı
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