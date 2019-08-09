Başkent'te tatlı imalathanelerine bayram denetimi

"Söz konusu tarihten itibaren Ankara'da 45 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde 4 binin üzerinde olumsuzluk tespit ettik. İşletmelerin bir kısmına eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Eksikliklerini gidermeyen yaklaşık 600 gıda işletmesine de gerekli idari para cezaları uygulandı."

İl genelindeki gıda denetimlerini yıl başından bu yana sürdürdüklerini anlatan Korkmaz, denetim sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

Ürünlerden analiz için numune alan yetkililer, üzerinde yazılı tarihler net okunmayan ve uygun koşullarda saklanmayan yumurtalara da el koydu.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, başta tatlı imalathaneleri olmak üzere, gıda işletmelerini kapsayan denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği, iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Korkmaz, tatlıların imalatında kullanılan fıstık ve ceviz gibi ürünlerde taklit ve tağşiş olup olmadığını belirlemek amacıyla alınan numunelerin analiz edileceğini ve çıkacak sonuçlara göre işletmelere dair gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirdi.

-"Denetimlere bayramda da devam edilecek"

Denetimlerin bayram boyunca da sürdürüleceğini bildiren Korkmaz, "Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince denetimlere devam edecekler. Gıda denetimleri Ankara'da 200'ün üzerinde ekiple eş zamanlı olarak yapılıyor." diye konuştu.

Korkmaz, tüketicilerin gıda ürünleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda Tarım ve Orman Bakanlığının "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayabileceklerini belirtti.

