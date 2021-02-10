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  4. Başkent’te tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

Başkent’te tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

10.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi çöp döküm sahası yakınında meydana gelen kazada, Sincan istikametine giden 06 HE 1702 plakalı çöp kamyonu ile Temelli istikametine giden 53 K 3280 plakalı tır çarpıştı kazada, çöp kamyonunda bulunan 3 kişi ile tırda bulunan 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi çöp döküm sahası yakınında meydana gelen kazada, Sincan istikametine giden 06 HE 1702 plakalı çöp kamyonu ile Temelli istikametine giden 53 K 3280 plakalı tır çarpıştı kazada, çöp kamyonunda bulunan 3 kişi ile tırda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada şoför mahalline sıkışan yaralılar Sincan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sincan ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazanın, çöp kamyonlarından dökülen atıklar nedeniyle yolun kayganlaşmasından meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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