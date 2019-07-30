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Başkent’te TIR, yolda lastik değiştirenleri biçti: 2 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 07:14 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Kuzey Çevre Yolunda lastiği patlayan TIR’ın lastiğini değiştiren 2 kişiyi arkadan gelen bir başka TIR altına alarak biçti.

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Kuzey Çevre Yolunda lastiği patlayan TIR’ın lastiğini değiştiren 2 kişiyi arkadan gelen bir başka TIR altına alarak biçti. Kazada, 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı konteyner TIR, Yenikent’te bulunan katı atık depolama alanına çöp götürmek için yola çıktığı sırada Kuzey Çevre Yolu üzerinde lastiği patladı. Bunun üzerine sürücü Kirişçi, aracı güvenlik şeridine çekerek yardım çağırdı. Lastiği değiştirmek üzerine olay yerine 35 BED 476 plakalı kamyonetle gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalışırken Ahmet Koç’un kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki kamyonete daha sonra ise lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş ile konteyner TIR’ının sürücüsü Özgür Kirişçi’ye çarptı. Kazada, TIR’ın altında kalan Çalar ve Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybederken çarpmanın etkisiyle savrulan Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kirişçi’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralı Kirişçi’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği Kuzey Çevre Yolu’nun iki şeridini, trafiğe kapatırken yol üzerinde işaretlemeler yaparak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Polis ekiplerinin, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında TIR sürücüsü Ahmet Koç ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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