Başkent’te ‘tırnakçılık’ yapan şahıs kameralara yakalandı

Ankara’da bir kafede tırnakçılık yapan şahsın o anları kameralara yansıdı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde daha önce birçok kez tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahsın bir kafede çalışan personeli dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kafenin kasiyerine para bozdurma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bozdurduğu paraları katlayarak “tırnakçılık” yöntemiyle cebine atıyor. Yaşanan olayın üzerine polis ekipleri, bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran şahsı yakalama çalışması başlattı.

