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Başkentte toplu ulaşımı kullanım yüzde 80 azaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Başkentte toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı, 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart'ta bu rakam 338 bin 74'e kadar düştü" Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaş sayısının mart ayı içinde yüzde 80'nin üzerinde azaldığını bildirdi.

Başkentte toplu ulaşımı kullanım yüzde 80 azaldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla toplu ulaşımın azami ölçüde kullanılmamasına özen gösterilmesi uyarılarını başkentlilerin dikkate aldığının gözlendiği belirtilen açıklamada, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaş sayısının mart ayı içinde yüzde 80'nin üzerinde azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Alınan önlemler ve uyarılar sonrası kent genelinde vatandaşların daha az sokağa çıktığı ve toplu taşıma araçlarını daha az kullandığı gözlemlendi. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2-23 Mart tarihleri arasında ANKARAKART kullanımı EGO otobüsleri, teleferik, ANKARAY, metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD gibi toplu taşıma araçlarında günden güne azaldı." ifadeleri kullanıldı.

Teleferik hattının kapatılması başta olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle toplu taşıma araçlarının kullanımında ciddi oranda düşüş yaşandığı vurgulanan açıklamada, ''Başkentte toplu taşıma araçlarını kullanan toplam yolcu sayısı, 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart'ta bu rakam 338 bin 74'e kadar düştü.'' bilgisi verildi.

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