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Başkent’te Trabzon fırtınası esiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

Ankara’da 14.

Başkent’te Trabzon fırtınası esiyor

Ankara’da 14. Trabzon Günleri, çok sayıda bakan ve milletvekilinin de katıldığı törenle başladı.
18-21 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde Trabzon’un kültürünün tanıtılacağı 14. Trabzon Tanıtım Günleri’nin açılışı, halk oyunları ve mehteran marşlarıyla yapıldı. 4 gün boyunca Ankara’da yaşayan Trabzonluların memleket özlemlerini bir nebze azaltacağı, diğer vatandaşların da Trabzon’u tanıyacağı etkinliğin açılışına çok sayıda bakan ve milletvekili de katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara’da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Gönülden hissettiğim bir programda sizlerle birlikteyim. Bugün Ankara’da olsak da ’Bize her yer Trabzon’ cümlesindeki gibi bugün burası Trabzon olmuş. İlklerin şehri olan Trabzon, diğer illere de örnek oldu. Trabzon Günleri gibi organizasyonlar düzenleyerek, diğer iller de kültürlerini tanıtmak için bu tür organizasyonlar düzenledi. Trabzonlu olsun olmasın bu 4 günlük programda Trabzon kültürünü tanımak için tüm Ankaralılar da burada olacaktır" dedi.

“Türkiye’nin her yerinde Trabzon kültürünü tanıtmak istiyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Trabzonlu olduğunu ve kültürlerini Türkiye’ye tanıtmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyleyerek, “Bu özel günde bir hemşehriniz olarak sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye’deki diğer şehirlerin kültürleriyle gurur duyduğu gibi biz Trabzonlular da kültürümüzle gurur duyuyoruz. Böyle programlar vesilesiyle Türkiye’nin her yerinde Trabzon kültürünü tanıtmak istiyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Düzenlenmekte olan Trabzon Günleri’nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan çok keyif duyuyorum. Trabzon’un her tarafını anlatmam gerekiyordu ama konuşmamı kısa tutarak bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bize her yer Trabzon”
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “AB Türkiye Delegasyonu olarak Trabzon’la güzel ilişkiler içindeyiz. Kısa bir süre önce Trabzon’a bir seyahat gerçekleştirdik ve çok güzel anılarla döndük. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda Trabzon’u seven birçok kişi var ama en çok seven sanıyorum ki eşim" diyerek sözü eşine bıraktı.
Marilena Berger ise, "Burada olmaktan çok mutluyum, bize her yer Trabzon” diye konuştu.
14. Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger, Ankara Valisi Vasip Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok milletvekili ve ziyaretçiler katıldı.

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