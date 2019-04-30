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Başkentte trafiğe "1 Mayıs" düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü" açık hava toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı

Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü" açık hava toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 10.00-18.00 saatlerinde bazı sendika ve odaların organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi AKM yanından başlayacak yürüyüşün ardından Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü" nedeniyle açık hava toplantısı yapılacak.

Etkinlik nedeniyle bu gece yarısından itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'den etkinlik bitene kadar trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ise şöyle:

"Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası),

Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası),

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası),

Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası),

Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi arası),

Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları,

Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde/sokaklar çift yönlü olarak"

Valilik açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları gerektiği kaydedildi.

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