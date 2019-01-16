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Başkentte trafik kazaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 04:58 | Son Güncelleme

Çankaya ve Keçiören'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören'de Ahmet Tıraşlı'nın kullandığı 19 FB 864 plakalı pikap Fahrettin Altay Caddesi yol ayrımında yön levhası direğinin bulunduğu beton bariyere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrilirken araç sürücüsü Tıraşlı ile araçta bulunan Ebru Işık yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında ise Çetin Emeç Bulvarı'ndan Dikmen yönüne giden Yusuf Alkınoğlu idaresindeki 34 SB 4711 plakalı otomobil 70. Gün Altgeçidi girişinde yön levhası direğine çarptı.

Kazada yaralanan Alkınoğlu ambulansla Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

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