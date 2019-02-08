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Başkentte trafik kazaları: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 05:18 | Son Güncelleme

Altındağ ve Yenimahalle'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Altındağ Battal Gazi Mahallesine bağlı Orhan Kemal Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GB 8795 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 06 C 4612 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki otobüs durağına girerek durdu.

Kazada araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.K. yönetimindeki 06 ZRP 52 plakalı otomobil Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü önünde yol temizlik çalışması yapan belediye aracına arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Ankara Kaza trafik

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