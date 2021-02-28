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  4. Başkent’te trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Başkent’te trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

28.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Ankara’da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki araca arkadan başka bir araç çarptı.

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki araca arkadan başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araç önce ağaca sonra da karşı şeritteki duvara çarparak durabildi. Kazada duvara çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Olay, Sincan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Uğur Kaya (34) kontrolündeki 50 DD 795 plakalı araca seyir halindeyken, plakasız ve henüz sürücüsü belli olmayan başka bir araç arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Uğur Kaya kontrolündeki araç önce ağaca sonra da karşı bariyerdeki duvara çarptı. Sürücü Uğur Kaya ağır yaralandı. Kaya’ya çarpan sürücü olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Sürücü Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, olay hakkındaki incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Yaşanan kazaya tanık olan bir vatandaş ise kaza anını şu cümlelerle anlattı:
“Aniden fren sesi duyduk. Sesi duyduktan sona çarpan araba direksiyonu sola kırdı. Sonra bu arabaya sağ arka taraftan vurdu. Arabanın direksiyonu bir anda sağa döndü ve önce ağaca sonra da duvara çarptı. Çarpan aracı sol taraftan kaçarken gördük. Biz durur diye bekledik ama durmadı. Sonra hemen koştuk arabanın yanına geldik. Ambulansı aradık, polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Sonra polisler geldi. Araçtan arkadaş çıkarıldı. Yaralının sağlık durumu biraz kötüydü. Başından ve burnundan kanlar akıyordu. İtfaiye baya uğraştı çıkartmak için.”

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