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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:53 | Son Güncelleme

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi önü Sıhhiye Kavşağı'nda seyreden Muhammed Emin Atar (22) idaresindeki 06 KGC 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Vahit Elyıldırım'a (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Elyıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarından Ahmet Direk, kendisinin otobüs durağında beklediğini, kazada ölen Elyıldırım'a bir kaç adım attıktan sonra sol şeritten gelen aracın çarptığını gördüğünü ve otomobilin süratli olduğunu söyledi.

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Ankara Ankara'da trafik kazası: 1 ölü yaya

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