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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Sincan'dan Ulus istikametine giden Uğur D. yönetimindeki 01 CVK 60 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki metro köprüsünün beton ayağına çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Uğur D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğur D'nin kullandığı otomobilin bir sürücü kursuna ait olduğu öğrenildi.

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