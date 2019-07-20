HABER

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 08:14 | Son Güncelleme

Pursaklar'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden, Seyit Kılıç idaresindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki 35 KB 2527 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu.

Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı.

Tır şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyorHepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyor
3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
GÜNCELLEME 2 - Adana'daki düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri öldüGÜNCELLEME 2 - Adana'daki düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kamyonet TIR trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı! Tutuklandılar

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı!

Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şehit binbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD göçmen bürosuna teslim edildi

Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme

İstanbul'da 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri! Helikopter de destek verdi

Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.