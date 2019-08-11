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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 01:24 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2 otomobil, 1 traktör ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk-Şabanözü kara yolu Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın karşısında meydana gelen trafik kazasında, Şabanözü istikametinden Çubuk istikametine seyir halindeki Seyit Ahmet Kaynamazoğlu yönetimindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil, bir traktör, Sinan Usta idaresindeki 06 AS 7611 plakalı otomobil ile Ömer Acısu yönetimindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan kişiler, sıkıştıkları yerden sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Seyit Ahmet Kaynamazoğlu ve torunu Enes ağır yaralanırken, eşi Fadime Kaynamazoğlu olay yerin de hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Çubuk-Şabanözü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Diğer sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinden kaçan traktörün sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Çubuk’a bağlı Oymiğde Mahallesi’nde mezarlık ziyaretinden geldiği ve ikamet ettikleri Keçiören ilçesinde gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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