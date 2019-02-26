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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 07:11 | Son Güncelleme

Ankara'da lastik değişimi için yol kenarında duran iki otomobile kamyon çarptı - Kazada iki otomobilin arasında sıkışan lastik tamircisi ağır yaralandı

Ankara'da lastik değişimi için yol kenarında duran iki otomobile kamyonun çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1071 Malazgirt Bulvarı'ndan Çiğdem Mahallesi istikametine giden Mehmet Özdemir'in kullandığı 06 MMT 30 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Aracını yol kenarına çeken Özdemir, patlayan lastiği değiştirmesi için tamirci çağırdı.

Özdemir'in bildirdiği yere 06 FZ 8925 plakalı otomobiliyle gelen lastik tamircisi Cengiz Akdemir, aracını lastiği patlayan otomobilin arkasına park etti.

Otomobilin lastiğini değiştiren Akdemir'in krikoyu indirdiği sırada arkadan gelen İsmail İnce'nin kullandığı 06 FZ 3952 plakalı kamyon yol kenarındaki iki otomobile çarptı.

İki aracın arasında sıkışan lastik tamircisi Akdemir ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Akdemir, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken kamyon sürücüsü İnce gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Çiğdem Mahallesi istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

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Ankara trafik trafik kazası

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