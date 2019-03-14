Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bentderesi Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Umut Erener yönetimindeki 06 BGT 978 plakalı otomobil Sakalar Kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak devrildi.

Bu esnada yol kenarındaki iki katlı bir mağazanın vitrin camlarına çarpan otomobil hasara neden oldu.

Kaza sonrası ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Erener, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Erener ambulansla hastaneye sevk edildi.

