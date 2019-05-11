Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'da tırın yön levhası direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı'ndan Samsun yolu istikametine seyir halinde olan Bedri Yılmaz idaresindeki 55 UE 814 plakalı ve yükü bulunan tır yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emek-Bahçelievler istikametini gösteren yön levhası direği yola savruldu ve tırın kupasının üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'ndan Samsun yolu ve Emek-Bahçelievler istikametine doğru olan trafikte aksama meydana geldi.

