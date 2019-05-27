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Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

Ankara Sincan’da yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kaza Anlara Sincan İlçesi Maraşalçakmak Mahallesi Göktuğ caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara Sincan’da yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Anlara Sincan İlçesi Maraşalçakmak Mahallesi Göktuğ caddesi üzerinde meydana geldi. 1998 doğumlu 20 yaşlarındaki Burak Muhammet Çaydaş’a yolun karşısına geçmek üzere iken 06 FKM 45 plakalı araç sürücüsü Salih Önal çarptı. Çarpma sonucu bisiklet sürücüsü Çadaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Çaydaş, Sincan devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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