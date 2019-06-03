HABER

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 06:17 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de trafik lambası direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da trafik lambası direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine seyreden Ö.Y.D'nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil İvedik Caddesi girişinde refüjde bulunan trafik lambası direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ters dönerek sürüklenirken trafik lambası direği de yola devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ö.Y.D olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!
Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'li başkana sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdılar! Durumu ağır!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!

Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.