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Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 00:47 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kabin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İhsan Doğramacı Bulvarı’ndaki ÖSYM Başkanlığı önünde meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kabin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İhsan Doğramacı Bulvarı’ndaki ÖSYM Başkanlığı önünde meydana geldi. İsmail T. yönetimindeki 06 GC 3969 plakalı araç, bulvar üzerinde bulunan ÖSYM Başkanlığı önünde refüje çarptı. Kazanın etkisiyle kabin içerisine sıkışan İsmail T.’yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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