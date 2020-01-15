HABER
  4. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:55 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nden Kızılay'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İzzet Mercan idaresindeki 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

06 BJD 563 plakalı araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan yaralıyı bir süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısıİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.