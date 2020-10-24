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Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 08:41 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu üzerinde meydana gelen kazada Fatih Mahallesi istikametine giden06 KA 22 12 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu üzerinde meydana gelen kazada Fatih Mahallesi istikametine giden
06 KA 22 12 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil daha benzinliğin duvarına çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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