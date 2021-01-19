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Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

19.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. Öveçler istikametinden Dikmen istikametine giden Oğuzhan G. İsimli vatandaşın kullandığı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kaza sonrası beyin travması geçiren vatandaş Gazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili konuşan Oğuzhan G., "Saat 09.30 sırlarında Çetin Emeç bulvarında sol şeritte seyir halindeydim. Hızım 60-70 kilometre arasındaydı. Tabelalardan dolayı hanımefendiyi fark edemedim. Son anda yola çıktı ve hemen frene bastım. Fakat yollar kaygan olduğu için duramadım. Direksiyonu sola kırdım ama maalesef çarptım’’ dedi.

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