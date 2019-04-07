Başkentte trafik kazası: 11 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, geziden dönen grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan Nurettin S. yönetimindeki 34 FN 0228 plakalı midibüs, D-140 kara yolu Çayırhan Mahallesi Kızılbayır mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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