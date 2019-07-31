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Başkentte trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 05:50 | Son Güncelleme

Keçiören'de sebze taşıyan kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sebze taşıyan kamyonete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 VJ 920 plakalı otomobil Etlik Caddesi'nden Kasalar istikametine giden Naci Kaşgan'ın kullandığı 07 NMA 05 plakalı sebze yüklü kamyonete Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, yol kenarına savrulan ve hurdaya dönen 06 VJ 920 plakalı otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaşgan ise devrilen kamyonetinden hafif sıyrıklarla çıktı. Kaşgan, ilk yardım ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza sonrası kamyonette taşınan patlıcan ve fasulye çuvalları çevreye saçılırken, yol 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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Ankara trafik trafik kazası

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