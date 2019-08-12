Başkentte trafik kazası: 16 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bariyerlere çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

Mehmet Yalçınkaya idaresindeki 37 SK 695 plakalı minibüs, çevre yolunun ilçe girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, minibüsteki 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla başkentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım da bir süre aksadı.

