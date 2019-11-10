HABER

Başkentte trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 07:56 | Son Güncelleme

Çankaya'da aracın patlayan lastiğini değiştiren iki kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ankara'da otomobilin patlayan lastiğini değiştiren iki kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'nın Emek Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden Berat Yılmaz idaresindeki 06 FK 5341 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Yılmaz ile otomobildeki Metehan Güzel'e (23), yol kenarında patlayan lastiği değiştirmeye çalışırken, aynı istikamette giden ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 KE 073 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yılmaz ile Güzel yaklaşık 50 metre yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde Yılmaz ile Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, Yılmaz ile Güzel'e çarpan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Emek Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine trafik, tek şeritten kontrollü sağlandı.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...
Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruzBüyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Fatih'deki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Kabul etti!

Fatih'deki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Kabul etti!

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halil İnalcık'ın Atatürk'ü anlattığı videoya sosyal medyada büyük ilgi

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

10 Kasım! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil restoran bahçesine uçtu! Yaralılar var

Bursa'da iki grup arasında kavga

Bursa'da iki grup arasında kavga

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.